В ЕС ветряные турбины собирают, как конструктор

Ученые ЕС разработали уникальную телескопическую технологию сборки морских ветрогенераторов. Она позволяет упростить монтаж и снизить издержки на установку. Экспериментальный телескопический ветряк обеспечивает электричеством 5 тысяч домов на острове Гран-Канария.

О проекте подробнее рассказал инженер Хосе Серна: "Мы создали морскую ветряную турбину, которая, мы считаем, не имеет аналогов в мире. Теперь наша задача - продемонстрировать, что эта технология может воспроизводиться в больших масштабах и с минимальными затратами. К счастью, мы уже в начале проекта держали в голове коммерческий аспект: система спроектирована так, что позволяет производить сборку железобетонных конструкций ветряной платформы на суше. Сегодня наша задача - убедить рынок, что да, мы способны производить требуемое количество ветряков в заданные сроки. Речь идет о 50-60 турбинах в год".