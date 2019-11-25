Морской транспорт ЕС переведут на электропитание

_Ellen - самый большой в мире полностью электрический паром, обслуживающий маршрут между двумя датскими островами. Его пуск реализован при поддержке ЕС по линии проекта E-Ferry на фоне поставленной Данией задачи добиться углеродной нейтральности. _

Порт приписки парома - датский остров Эрё. Здесь заряжаются аккумуляторные батареи судна, отсюда оно совершает пять рейсов в день, перевозя всех желающих на близлежащий остров и обратно.

Пуск электроапрома позволил сократить выбросы двуокиси углерода в этой части Дании на 2 тысячи тонн в год. Ellen - не первый электрический паром в мире, что отличает его от других?

Трине Хайнеманн, координатор проекта Е-Ferry, рассказывает: "Начнем с того, что паром - действительно на 100% электрический, мы вообще не используем на борту никакого топлива. Наше судно проходит дистанцию в 22 морские мили, это в семь раз больше, чем покрывают другие электропаромы. Освоение более продолжительных дистанций позволяет совершенствовать технологию. Напомню, что в Европе около 80% паромных перевозок как раз и осуществляются в радиусе 22 морских миль".

Ветряные турбины производят для острова Эрё 130% электроэнергии, излишки аккумулируются для парома Ellen. Два больших отсека на судне полностью заняты комплектами батарей, которые оснащены современными средствами защиты.

"Мы резервируем определенное количество энергии в каждом батарейном отсеке, поэтому если что-то выйдет из строя, если вам придется отключить один отсек, у вас есть резервы в другом, - рассказывает Трине Хайнеманн. - Вам хватит питания, чтобы дойти до порта, например, в случае аварии или чрезвычайно ситуации".

На палубе - все удобства классического парома и даже больше: ни шума, ни запаха. Для пассажиров, таким образом, путешествие очень комфортно. Для капитана Томаса Ларсена тоже: "Электродвигатели здесь гораздо мощнее, вы сразу набираете темп. Здорово, летишь, как на скоростном катере".

Чтобы лучше понять конструкцию парома, придется сменить Балтику на швейцарские озера: именно в Швейцарии группа Leclanché производит батареи для парома Ellen. И не только. Компания предложила датской стороне целый пакет пакет инновационных решений с учетом требований по эффективности и безопасности электрического судна.

Анил Шривастава, генеральный директор фирмы, поясняет: "Около 12% выбросов двуокиси углерода в Европейском экономическом пространстве обеспечивает морской транспорт Для сравнения, автотранспорт отвечает за 13% выбросов. Мы концентрируемся именно на морских перевозках, так как это самый быстрый способ реально снизить выбросы парниковых газов в ЕС".

Паром Ellen - лишь первый шаг. Швейцарская фирма уже получила 25 заказов на комплектацию электросудов, некоторые по размеру больше датского парома.

"Европа опережает другие регионы мира по темпам освоения электрических судов, - отмечает Шривастава. - Европейский проект E-Ferry обеспечивает нас важными данными в сфере безопасности перевозок и эксплуатационных стандартов. С опорой на них мы разрабатываем решения, которые подойдут не только для Европы, но и для всего мира".