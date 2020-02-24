COVID-19: Италия предпринимает чрезвычайные меры в борьбе с эпидемией

В Италии за 48 часов количество диагностированных случаев COVID-19 возросло до 165. От заболевания - по информации на утро понедельника - скончались трое.

Власти подчеркнули, что эти цифры - не окончательные, и что они будут расти.

Закрыты школы, отменены все публичные мероприятия., включая спортивные состязания и церковные богослужения.

Футбольные матчи чемпионата Италии отменены, как и отменены все церковные богослужения Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Antonio Calanni

Это касается 50 тысяч населения Ломбардии, Венето и Лигурии.

В воскресенье власти Австрии на несколько часов приостановили железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса.

На пограничном переходе Бреннер на территории Италии было остановлено несколько составов.

На пограничном переходе Бреннер власти Австрии временно прервали ж/д сообщение с Италией Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Matthias Schrader

В их числе был поезд Ницца - Москва, который, согласно расписанию АФЖД, позднее, после того, как официальная Вена дала разрешение на возобновление железнодорожного сообщения, продолжил движение по своему маршруту на территории Австрии.

Об этом в ночь с воскресенья на понедельник сообщил ТАСС.

На экстренном заседании кабинета министров в Риме был принято постановление, наделяющее на время эпидемии местные власти особыми полномочиями в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Накануне за два дня до финала мероприятия распоряжением властей был закрыт знаменитый венецианский карнавал, и театральные маски уступили место медицинским.

Медицинские маски в Венеции вытеснили карнавальные, а сам праздник "прощания с мясом" был закрыт AP Photo, all rights reserved

Эвакуированные с круизного судна Diamond Princess британцы также помещены в карантин, среди трех десятков человек коронавирус был обнаружен у четырех пассажиров. Их тут же отправили в инфекционную больницу. Все остальные, вне зависимости от наличия симптомов будут находиться в двухнедельной изоляции.

Семь летальных исходов зарегистрировано в Южной Корее, об этом в понедельник утром заявили в Сеуле, число заразившихся увеличилось на 161 человек и составило 763 инфицированных.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к нации: "Ситуация с эпидемией приблизилась к критической отметке, следующие несколько дней покажут, удалось ли нам обуздать распространение инфекции и выходить заболевших".

В Китае число жертв достигло почти двух тысяч шестисот человек, за сутки медики зафиксировали 150 летальных исходов, общее число заразившихся превысило 77 тысяч человек.