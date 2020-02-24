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Китай

COVID-19: Италия предпринимает чрезвычайные меры в борьбе с эпидемией

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 Елена Караева
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Туристы в Милане на площади перед знаменитым собором надели медицинские маски
Туристы в Милане на площади перед знаменитым собором надели медицинские маски   -  
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AP Photo/Luca Bruno, сopyright 2020. The Associated Press. All rights reserved - Luca Bruno
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В Италии за 48 часов количество диагностированных случаев COVID-19 возросло до 165. От заболевания - по информации на утро понедельника - скончались трое.

Власти подчеркнули, что эти цифры - не окончательные, и что они будут расти.

Закрыты школы, отменены все публичные мероприятия., включая спортивные состязания и церковные богослужения.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Футбольные матчи чемпионата Италии отменены, как и отменены все церковные богослуженияCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedAntonio Calanni

Это касается 50 тысяч населения Ломбардии, Венето и Лигурии.

В воскресенье власти Австрии на несколько часов приостановили железнодорожное сообщение с Италией из-за угрозы распространения нового коронавируса.

На пограничном переходе Бреннер на территории Италии было остановлено несколько составов.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
На пограничном переходе Бреннер власти Австрии временно прервали ж/д сообщение с ИталиейCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedMatthias Schrader

В их числе был поезд Ницца - Москва, который, согласно расписанию АФЖД, позднее, после того, как официальная Вена дала разрешение на возобновление железнодорожного сообщения, продолжил движение по своему маршруту на территории Австрии.

Об этом в ночь с воскресенья на понедельник сообщил ТАСС.

На экстренном заседании кабинета министров в Риме был принято постановление, наделяющее на время эпидемии местные власти особыми полномочиями в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией.

Накануне за два дня до финала мероприятия распоряжением властей был закрыт знаменитый венецианский карнавал, и театральные маски уступили место медицинским.

AP Photo, all rights reserved
Медицинские маски в Венеции вытеснили карнавальные, а сам праздник "прощания с мясом" был закрытAP Photo, all rights reserved

Эвакуированные с круизного судна Diamond Princess британцы также помещены в карантин, среди трех десятков человек коронавирус был обнаружен у четырех пассажиров. Их тут же отправили в инфекционную больницу. Все остальные, вне зависимости от наличия симптомов будут находиться в двухнедельной изоляции.

Семь летальных исходов зарегистрировано в Южной Корее, об этом в понедельник утром заявили в Сеуле, число заразившихся увеличилось на 161 человек и составило 763 инфицированных.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обратился к нации: "Ситуация с эпидемией приблизилась к критической отметке, следующие несколько дней покажут, удалось ли нам обуздать распространение инфекции и выходить заболевших".

В Китае число жертв достигло почти двух тысяч шестисот человек, за сутки медики зафиксировали 150 летальных исходов, общее число заразившихся превысило 77 тысяч человек.

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