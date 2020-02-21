Коронавирус: Италия принимает срочные меры

Итальянские власти не исключают закрытие границ из-за коронавируса. При этом премьер-министр страны Джузеппе Конте отметил, что пока ситуация находится под контролем.

В пятницу стало известно о 14 новых случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV в северной области Ломбардия.

При этом пятеро инфицированных - медицинские работники больницы, куда был доставлен 38-летний мужчина с острой легочной недостаточностью. Он мог заразиться от знакомого, вернувшегося из Китая.

Наша главная цель на ближайшие часы-ограничить зону заражения. Мы должны сдержать вирус в определенной географической области. Италия готова; в последние дни мы разработали план, потому что уже было ясно, что то, что произошло на самом деле, вот-вот произойдет. Теперь нужно привести в действие план, который мы подготовили Роберто Сперанца Министр здравоохранения Италии

В связи с возникновением очага распространения вируса итальянские власти приняли решение о закрытии школ и других общественных мест в 10 городах зоны распространения вируса.

Превентивные меры по предотвращению распространения заболевания охватывают около 50 тыс. человек.

Мы посчитали необходимым рекомендовать населению городов Кодоньо, Кастильоне д'Адда и Казальпустерленго остаться дома. Просто в качестве исключительной меры предосторожности Джулио Галлера Министр социального обеспечения региона Ломбардия

Число заразившихся коронавирусом в мире уже превысило 76 тысяч человек. Скончались более 2 тысяч, выздоровели 18 тысяч.

Кроме Китая, случаи заражения за пределами страны были зафиксированы в 26 странах, общее число летальных случаев там – 8.