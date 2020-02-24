Новые битвы за бюджет Евросоюза

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Евросоюз подумывает урезать свою космическую программу. Возможно ему придётся сэкономить даже на борьбе с изменением климата, на которую обещан триллион евро. Брешь в бюджете ЕС образовалась после выхода из него Великобритании. Кроме того, некоторые проекты оказались слишком затратными.

На прошлой неделе потерпел неудачу первый саммит Евросоюза, посвященный его бюджету до 2027 года. После более чем 27 часов переговоров в Брюсселе главы государств и правительств 27 остающихся стран согласились, что они не могут договориться о параметрах своего долгосрочного финансового плана. И что теперь?

«Наверняка это теме будет посвящен в ближайшие месяцы новый Саммит, - очередной, в марте или чрезвычайный. Но и на нём вряд ли будет достигнута договорённость, - сказала брюссельский политолог Марта Пилати. - В таком случае, будут другие встречи в верхах по бюджету или только одна - ближе ко второй половине года».

Наибольшие разногласия остаются между так называемой «Рачительной четверкой» (Нидерланды, Австрия, Дания и Швеция), которая не хочет вносить в казну больше 1% своего Внутреннего национального дохода и группой 17 стран, выступающих против сокращения расходов на сельское хозяйство и помощи отстающим. В конце саммита Еврокомиссия ради компромисса предложила не превышать цифру 1,07%.

«Напряженность вызывают попытки сократить весь объём бюджета и сохранить существующие статьи на нынешнем уровне расходов, - продолжала Пилати. - Эта напряженность может привести к ослаблению новых приоритетов, на которые Еврокомиссия предложила выделить средства. Мы это уже видим. Так, сокращаются ассигнования на исследования, инновации, оборону, миграцию и подобные аспекты политики".

Мы также спросили этого аналитика и Центра Европейской политики, как повлияют эти возникшие в ЕС трудности на переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Великобританией, которые начнутся в ближайшие дни.

"Думаю, что Соединённое Королевство может немного сыграть на ухудшении имиджа Евросоюза, указав на его разобщенность в бюджетном вопросе, - ответила она. - Но я не думаю, что на практике это повлияет на переговоры о торговой сделке".

Карнавал в Алсте высмеивает всех

В бельгийском городе Алст прошёл традиционный карнавал, несмотря на то, что его устроителей обвиняют в антисемитизме. На одной из повозок была кукла в стилизованной нацистской униформе. Несколько участников шествия изображали ортодоксальных евреев с муравьиными лапками и несли карикатурную копию Стены Плача.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес и один из её предшественников Ги Верхофстадт выразили мнение, что стигматизация людей из-за их происхождения угрожает сосуществованию общин и раскалывает страну.

Со своей стороны, мэр Кристоф Д'Эзе отметил, что в Алсте смеются над всеми людьми, в том числе над королевской семьёй и политиками, и над всеми религиями, включая иудаизм. А юмор, по его словам, - значимое средство выражения в свободном обществе.