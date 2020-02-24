Карнавал в Алсте высмеивает всех

В бельгийском городе Алст прошёл традиционный карнавал, несмотря на то, что его устроителей обвиняют в антисемитизме. На одной из повозок была кукла в стилизованной нацистской униформе. Несколько участников шествия изображали ортодоксальных евреев с муравьиными лапками и несли карикатурную копию Стены Плача.

Премьер-министр Бельгии Софи Вильмес и один из её предшественников Ги Верхофстадт выразили мнение, что стигматизация людей из-за их происхождения угрожает сосуществованию общин и раскалывает страну.

Со своей стороны, мэр Кристоф Д'Эзе отметил, что в Алсте смеются над всеми людьми, в том числе над королевской семьёй и политиками, и над всеми религиями, включая иудаизм. А юмор, по его словам, - значимое средство выражения в свободном обществе.