Бюджет ЕС: солидарность и национальные интересы

Программу «О положении Союза” ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

“Такой саммит называют одним из священных ритуалов Европейского Союз. Только раз в семь лет проводятся переговоры на высшем уровне о долгосрочном бюджете ЕС.

Для руководителей стран-членов это возможность сбросить мантию европейской солидарности и преследовать чисто национальные интересы. Все остальное, что вы слышите, - чистый пиар.

Это первый бюджет после "брексита", и нужно либо восполнить потерю, либо сделать болезненные сокращения.

Люди, которые больше всего боятся сокращений, - это мелкие фермеры, нуждающиеся в материальной поддержке Брюсселя, чтобы остаться на плаву.

Мы встретили одного из них на юге Бельгии.

Кроме того на разделочной доске: так называемый Фонд сплочения, который предоставляет помощь бедным регионам ЕС. Некоторые программы этого фонда в частном порядке были названы участниками Саммита расточительными и «лишь скромно успешными».

И все же есть проекты, которые изменили жизнь людей довольно драматично. Следует репортаж из Северной Португалии.

В этом выпуске всё. На следующей неделе мы будем следить за открытием процесса об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Лондоне, попытками немецких христианских демократов начать болезненный поиск нового лидера партии за всеобщими выборами в Словакии”.