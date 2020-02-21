В Иране ожидают усиления консерваторов

В Иране в пятницу проходят парламентские выборы. Однопалатный Меджлис занимается в основном внутренними проблемами, но исход голосования, как ожидается, серьёзно повлияет на дальнейший курс политики Тегерана.

За прошедшие четыре года ситуация в стране сильно изменилась из-за развала "ядерной сделки", новых санкций и ухудшения экономической ситуации. Поэтому, по мнению западных экспертов, умеренные и либеральные силы уступят лидерство жёстким консерваторам.

Всех кандидатов в депутаты сперва должен был одобрить Совет стражей конституции из 6 богословов и шести юристов. Перед нынешними выборами он отверг более половины претендентов — самый высокий показатель с 1979 года.

Из-за этого президент Ирана Хасан Роухани, которого относят к "умеренным", жёстко раскритиковал Совет, получив в ответ столь же жёсткое обвинение в "недостаточной информированности" о происходящем в стране.