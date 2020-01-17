Иран - США: сначала снять санкции, а переговоры потом

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обрушился с критикой на европейский страны, которые в минувший вторник объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Тегераном из-за его отказа выполнять свои обязательства. Впервые за последние 8 лет Хаменеи сам провел пятничную молитву в иранской столице и, обращаясь к собравшимся, заявил:

"После того, как США вышли из ядерной сделки, я сказал Германии, Великобритании и Франции, что они говорят чепуху, и что мы не можем им доверять, потому что они всё равно ничего не сделают и будут служить интересам США. Сегодня, спустя год, уже очевидно, что они в буквальном смысле слова американские марионетки".

Хаменеи в очередной раз подчеркнул, что на переговоры с США по заключению новой сделки Иран готов пойти лишь после того, как американские власти отменят санкции, и добавил:

"Мы не боимся переговоров. Но мы будем вести переговоры не с американцами, а с другими. И мы должны вести их с сильной позиции".

Сделка по иранской ядерной программе. заключённая в 2015 году, практически прекратила действовать после того, как США вышли из неё и восстановили жёсткие санкции против Исламской республики. Иран в ответ также заявил о поэтапном сокращении своих обязательств. Вашингтон настаивает на проведении переговоров до снятия санкций. Именно это, с точки зрения Тегерана , препятствует решению конфликта.

"Как только президент США снимет санкции, мы в течение одного часа начнем переговоры", — заявил ранее президент Ирана Хасан Роухани.