Майкла Блумберга "проработали" на партийных дебатах

"Звезды" Демократической партии, желающие помериться силами и харизмой на первичных выборах, предшествующих общенациональному съезду, накануне вечером участвовали в дебатах.

Трансляция шла на NBC News.

Миллиардер Майкл Блумберг, вступивший в гонку, стал основной мишенью для однопартийцев.

Вот как в его адрес высказалась сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен: "Мы не сможем победить Трампа с человеком, который заключил неизвестно сколько соглашений о неразглашении, и все эти истории постепенно вытекают. И эти женщины начинают говорить. И они рассказывают, как их дискриминировали и как им угрожали. Мы в Демократической партии такого не делаем".

Сенатор Уоррен известна как яростная защитница прав женщин, она обвинила Блумберга в харассменте в отношении подчиненных Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved John Locher

Экс-вице-президент США Джо Байден поддержал тезис и добавил: "Полиция Нью-Йорка, пока он был мэром, задержала и обыскала 5 миллионов молодых чернокожих мужчин. И мы, федеральная администрация, видя, что происходит, хотели было вмешаться и отправить в Нью-Йорк переговорщика, который бы просто остановил эту волну, а он нам заявил, что этого не требуется".

À la guerre comme à la guerre, на войне как на войне: Блумберг и Байден, соперники-однопартийцы Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved John Locher

Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт, известный своими взглядами на "большие деньги", пошел еще дальше: "Его богатство абсолютно аморально. Майк Блумберг обладает состоянием, равным доходам 125 миллионов американцев. Это переходит все грани приличия".

"Богатство Майка Блумберга находится за гранью приличия", - заявил на дебатах Сандерс, проведший в юности несколько месяцев в киббуце Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved John Locher

Майкл Блумберг заявил, что расстроен обвинениями однопартийцев.

Состояние предпринимателя, сделавшего свои деньги на рынке деловой информации, достигает 70-ти миллиардов долларов, что делает его 9-м самым богатым человеком в мире.

Вот что он сообщил аудитории: "Я не могу говорить от имени всех миллиардеров, но все знают, что я жертвую колоссальные суммы на благотворительность, чтобы сделать страну лучше, и я много отдаю на нужды Демократической партии. Сейчас мы занимаемся тем, что облегчаем путь Дональду Трампу в Белый дом. На мой взгляд, это идиотизм".

До супервторника, когда в большинстве штатов будут голосовать за делегатов-выборщиков на съезд Демократической партии, остается меньше двух недель.

У стоявших на сцене Paris Theater в Лас-Вегасе накануне вечером, победа в этот день, 3 марта, может изменить их политическую судьбу. .