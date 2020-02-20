Майкла Блумберга "проработали" на партийных дебатах

"Звезды" Демократической партии, желающие помериться силами и харизмой на первичных выборах, предшествующих общенациональному съезду, накануне вечером участвовали в дебатах.
Трансляция шла на NBC News.
Миллиардер Майкл Блумберг, вступивший в гонку, стал основной мишенью для однопартийцев.
Вот как в его адрес высказалась сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен: "Мы не сможем победить Трампа с человеком, который заключил неизвестно сколько соглашений о неразглашении, и все эти истории постепенно вытекают. И эти женщины начинают говорить. И они рассказывают, как их дискриминировали и как им угрожали. Мы в Демократической партии такого не делаем".
Экс-вице-президент США Джо Байден поддержал тезис и добавил: "Полиция Нью-Йорка, пока он был мэром, задержала и обыскала 5 миллионов молодых чернокожих мужчин. И мы, федеральная администрация, видя, что происходит, хотели было вмешаться и отправить в Нью-Йорк переговорщика, который бы просто остановил эту волну, а он нам заявил, что этого не требуется".
Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт, известный своими взглядами на "большие деньги", пошел еще дальше: "Его богатство абсолютно аморально. Майк Блумберг обладает состоянием, равным доходам 125 миллионов американцев. Это переходит все грани приличия".
Майкл Блумберг заявил, что расстроен обвинениями однопартийцев.
Состояние предпринимателя, сделавшего свои деньги на рынке деловой информации, достигает 70-ти миллиардов долларов, что делает его 9-м самым богатым человеком в мире.
Вот что он сообщил аудитории: "Я не могу говорить от имени всех миллиардеров, но все знают, что я жертвую колоссальные суммы на благотворительность, чтобы сделать страну лучше, и я много отдаю на нужды Демократической партии. Сейчас мы занимаемся тем, что облегчаем путь Дональду Трампу в Белый дом. На мой взгляд, это идиотизм".
До супервторника, когда в большинстве штатов будут голосовать за делегатов-выборщиков на съезд Демократической партии, остается меньше двух недель.
У стоявших на сцене Paris Theater в Лас-Вегасе накануне вечером, победа в этот день, 3 марта, может изменить их политическую судьбу. .