Демократическая партия ответила Трампу

Политические оппоненты нынешнего президента США, представляющие в подавляющем большинстве Демократическую партию, отвечают на содержавшиеся в обращении к Конгрессу заявления, которые касались главным образом внутренней политики.

Вот как прокомментировала слова Трампа экс-кандидат в губернаторы Джорджии от Демократической партии Стэйси Абрамс: "Он (Трамп) сделал благополучие госслужащих разменной монетой в политических играх, и это отвратительно. Весь "шатдаун" - это трюк, придуманный президентом США. В таких действиях я вижу пренебрежение нашими ценностями.

Надежды американский семей были разбиты этим лидерством республиканцев, которые не знают тягот жизни и не хотят их понимать. Политика нынешней администрации привела к тому, что люди живут от получки до получки, не имея возможности для сбережений.

Можно было бы работать над иммиграционными законами, которые пользовались бы поддержкой обеих партий, но нынешняя администрация сделал иной выбор: она разлучает детей и родителей мигрантов, сажая всех в клетки.

Мы по-прежнему верим в социальную справедливость, которая способна сделать Америку по-настоящему великой".