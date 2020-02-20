Коронавирус: туризм теряет прибыль

После двух недель временной приостановки прямых рейсов в Китай и из него из-за вспышки коронавируса авиакомпании с трудом справляются с серьезными финансовыми потерями.

Крупнейший европейский авиаперевозчик Air France-KLM заявил, что его операционная прибыль с февраля по апрель 2020 года может оказаться меньше на 150-200 млн евро.

Авиарейсы в Китай не возобновятся раньше этого срока. Также альянс отметил спад спроса на полеты в другие Азиатские страны.

Для большинства авиакомпаний вспышка коронавируса произошла в тот момент, когда ситуация в мировой торговле, казалось, в этом году обещала им больший спрос. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) подсчитала, что авиаперевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем году потеряют 27,8 миллиардов долларов прибыли.

Австралийская Qantas Airways приостановит эксплуатацию 18 самолетов, заморозит набор персонала и попросит 30 000 своих сотрудников использовать ежегодный отпуск. Таким образом авиаперевозчик собирается справиться с падающим спросом по азиатским направлениям из-за эпидемии COVID-19. По прогнозам, Qantas не досчитается вплоть до 90 млн евро прибыли.

В связи с ограничениями на поездки по принципу домино страдает и гостиничный сектор.

Одно из самых популярных туристических азиатских направлений — индонезийский остров Бали — этой зимой недосчитался отдыхающих. За последние недели в местных отелях были отменены около 40 тысяч бронирований.

Европа также подсчитывает потенциальные убытки от коронавируса. В основном страдают популярные у китайцев курорты. Часто путешественники отменяют бронирования, узнав, что в тех же гостиницах остановятся китайские туристы. А из-за спада притока гостей из Поднебесной потерю прибыли на себе ощущает и люксовый сегмент торговли.