Лидеры Евросоюза штопают бюджет

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт со встречи в верхах Евросоюза:

Каждые 7 лет лидеры Евросоюза совершают в Брюсселе священный ритуал составления общего бюджета. В этот раз, после выхода из ЕС Великобритании, в нём образовалась брешь в 60 млрд евро. Предложено закрыть её путем увеличения вклада каждой страны с 1% валового национального дохода до 1,07%. Против этого те, кто больше вносит в казну, чем из неё получают.

Тем временем, появились новые статьи, такие, как борьба с климатическими изменениями. Видимо, придётся сокращать расходы, против чего будут возражать Франция и другие страны, где субсидируется сельское хозяйство, а также правящие социалисты, страны и регионы, зависящие от финансовой помощи из центра. Зато мощная Германия выступает за экономию средств.

В общем, родить из всех этих споров истину, то есть устраивающий всех бюджет, будет за два дня и ночь между ними очень трудно. Саммит может растянуться на выходные. Чешский Премьер-министр признался, что привёз в Брюссель пять сменных сорочек.