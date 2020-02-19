Ливия: отказ от мирных переговоров

Ливийское Правительство национального согласия (ПНА) отказалось от дальнейших мирных переговоров в Женеве после обстрела главного морского порта Триполи во вторник.

Поддерживаемое ООН правительство обвиняет в ударах Ливийскую национальную армию, которая в свою очередь сообщает о том, что обстреляно было турецкое судно с грузом оружия для ПНА.

Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта, заявив при этом о нарушениях эмбарго на поставку вооружений, а также о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.

Последние удары по столице произошли на фоне начавшегося в Женеве второго раунда встреч Объединенного военного комитета Ливии, нацеленных на достижение долгосрочного режима прекращения огня.