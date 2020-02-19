COVID-19: ВОЗ озабочена ситуацией в провинции Хубэй

Новая статистика эпидемии: во всем мире количество зараженных коронавирусом насчитывается свыше 75 тысяч человек, на Китай приходится более 74 тысяч инфицированных, более 2000 пациентов умерли.

Показатель летальных исходов от COVID-19 составляет в Китае почти 3%.

Японский минздрав, видя цифры зараженных на круизном судне Diamond Princess (сейчас количество заболевших составляет 542 человека из 3 700, находившихся на борту), разрешил тем, у кого не выявлено вирусоносительство, сойти с лайнера.

Большинство сошедших с круизного лайнера пассажира - японцы Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Jae C. Hong

В эту группу вошли примерно 500 человек.

Пассажиры, которым было разрешено сойти с лайнера, прошли проверку на вирусоносительство, результат был отрицательным Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Jae C. Hong

Среди зараженных есть гражданин России, он госпитализирован. В больнице находится и его жена, у нее вирус не обнаружен, но она помещена в карантин в связи с риском заражения.

Россия временно приостановила въезд граждан Китая, прекратив оформление приглашений и разрешений, которые необходимы для получения рабочих, учебных и туристических виз.

Ограничения не коснулись тех, кто въезжает по транзитным визам, следуя в другие страны.

Самая тяжелая ситуация, по оценкам медиков и экспертов ВОЗ, сложилась в провинции Хубей, там свыше 9 тысяч пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, состояние почти 2 тысяч из них врачи называют критическим.

Наибольшую озабоченность ВОЗ вызывает происходящее именно в этой части Китая, где обуздать эпидемию пока не удается.

В Женеве, в штаб-квартире ВОЗ на брифинге для прессы директор департамента чрезвычайных ситуаций организации Майкл Райан заявил следующее: "Да, за пределами Китая это выглядит как заболевание, с которым медики успешно справляются; пациенты довольно быстро поправляются, за пару дней к ним возвращается нормальное самочувствие, это касается обычно тех, кто помоложе и не имеет сопутствующих недугов. Но 20% инфицированных переносят COVID-19 очень тяжело".

На соседнем с Поднебесной Корейском полуострове, в южной его части за сутки были выявлены 15 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в Южной Корее, как сообщил Сеул в среду утром, достигло 46 человек.