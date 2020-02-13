Барьеры Евросоюза от коронавируса COVID19

Появление в город Ухань коронавируса создало угрозу чрезвычайной ситуации во всем мире. COVID19 заразил в Китае десятки тысяч человек, более тысячи погибли. Но в Европе его влияние до сих пор было минимальным.

Еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности предположила, что пик кризиса ещё не наступил:

«Лишь несколько случаев было зарегистрировано и подтверждено в ЕС, - сказала Стелла Кириакидес. - Но, конечно, вирусы не признают границ. Мы напоминаем о необходимости сохранять бдительность на случай, если нынешняя ситуация ухудшится».

Министры здравоохранения ЕС на чрезвычайной встрече в Брюсселе повторяли, что только совместными усилиями их страны могут предотвратить распространение инфекции. Француженка предложила усилить контроль на транспорте:

"Нам необходимо четко согласовать заградительные меры, - сказала Аньес Бузен. - Надо решить, как проверять прибывающих пассажиров, проводить эпидемиологический анализ случаев и применять защитные средства, такие, как спецоборудование и маски".

«Мы не можем исключать, что ограниченная на региональном уровне эпидемия в Китае может перерасти в глобальную пандемию, сказал немецкий министр Йенс Спан. - Поэтому оситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше».

Тем временем на сессии в Страсбурге некоторые члены Европарламента высказались на усиление пограничных проверок.

«Для ЕС сейчас важно координировать использование наших возможностей и ресурсов, - сказала депутат из Нидерландов Эстер де Ланж. - Например, готовы ли мы больше применять карантин? Мы должны придерживаться одинаковой линии при разъяснительной работе с населением. Что мы собираемся говорить нашим народам? У нас должна быть одна линия при общении с людьми, приезжающими из-за пределов Европы на нашу территорию. У нас внутри открытые границы, поэтому нам нужна одна линия, когда речь идет о внешних рубежах ЕС ».

Корреспонент Euronews Даррен Маккафри передаёт:

"Профилактика - всегда лучшее лекарство, но есть опасность потерять чувство перспективы. Уровень заражения в Европе относительно низок, никто еще не умер, при этом тысячи людей в этом году стали жертвами обычного гриппа. Да, коронавирс может причинить много вреда, но риск остается небольшим, и нет необходимости паниковать".