В Бельгии раскопали стены из человеческих костей и черепов

Страшную находку обнаружили археологи, работающие около собора Святого Бавона в Генте, - стену, выложенную из человеческих костей и черепов.

Она построена главным образом из костей бедер и голеней взрослых людей, а пространство между ними заполнено черепами.

"Эта находка уникальна для Бельгии", - отметил представитель археологической группы Рубен Виллаэрт.

Стена была найдена во время строительства новой части собора, где планируется разместить знаменитый Гентский алтарь. По словам руководителя проекта Янника де Гриза, превращать эту находку в туристическую достопримечательность, как парижские катакомбы, не планируется, кости будут перенесены в другое место.

Как считают археологи, постройка относится к 17-18 векам, а самим костям уже около 600 лет. По мнению специалистов, стену могли построить при расчистке местного кладбища для новых захоронений.

Де Гриз пояснил, что просто выбрасывать кости при расчистке кладбища было запрещено, поскольку люди верили в воскресение тела, а поскольку без костей это было бы невозможно, то для их хранения создавались специальные пространства – оссуарии.