Обострение ситуации в Донбассе подрывает мирное урегулирование

Евросоюз выразил чрезвычайную озабоченность в связи с обострением ситуации в Донбассе. Так в Еврокомиссии отреагировали на бои у города Золотого в Луганской области, заявив о нарушении Минских соглашений об урегулировании конфликта.

Киев обвиняет Москву и пророссийские группировки в нападении. В самопровоглашённой Луганской республике заявляют о провокации со стороны украинских военных. Согласно этой версии, подразделения ВСУ для прикрытия своей диверсионной группы выпустили более 50 снарядов и мин, некоторые из которых попали в жилые дома.

В Киеве заявляют, что под Золотым российские военные пытались захватить украинские наблюдательные пункты, применяя артиллерию, крупнокалиберные пулемёты и танки. По официальным данным, погиб один украинский военнослужащий.

У нас сильная армия. Провокации случаются и армия дала жёсткий ответ. Ситуация находится полностью под контролем нашей армии и начальника Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит наш курс. Сидеть за столом переговоров можно только с сильной армией. Наш курс направлен на прекращение войны и достижение мира. Владимир Зеленский президент Украины

И в Киеве, и в Луганске отмечают, что произошедшее всё же подрывает процесс мирного урегулирования. В Совете национальной безопасности Украины объявили о переносе презентации национальной программы примирения и единства. Противники Киева говорят, что будет сложнее согласовать следующую встречу «нормандской четвёрки» по ситуации в Донбассе.