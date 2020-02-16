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Великобритания

"Деннис" добрался до Альбиона

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 Ольга Кепински
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"Деннис" добрался до Альбиона
Авторское право
Alastair Grant - AP - Alastair Grant
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Шторм "Деннис" добрался до Туманного Альбиона.

Сильные порывы ветра и обильные осадки побудили власти выпустить около 350 предупреждений о наводнениях, в том числе "красное" - об опасном для жизни паводке в Южном Уэльсе.

К такой мере Метеорологическая служба Соединенного королевства прибегает в первый раз за 5 лет. Спустя несколько часов уровень опасности был понижен до "оранжевого".

По прогнозам в Южном Уэльсе может выпасть до 140 мм осадков. Синоптики ожидают, что основной удар стихии остров Великобритания примет на себя вечером воскресенья.

Это уже четвертый за зиму и второй за две недели шторм, испытывающий Европу на прочность.

Жители Колдердейла, что в графстве Уэст-Йоркшир, еще не отошедшие от шторма "Киара", жалуются на недостаточное внимание к ним со стороны властей.

"Мне кажется, я скорее разочарована, чем зла. Я думаю, что гнев, вероятно, придет позже, но разочарование — это именно то, что я чувствую. Потому что мы доверили нашу судьбу тем, кто должен был нас защитить, но этого не случилось", — говорит одна из местных жителей.

"Деннис", жертвами которого в Великобритании уже стали два человека, обрушился и на северо-запад Франции. В Бретани и Нормандии десятки тысяч домов остались без электричества. Порывы ветра там достигали 33 м/с.

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