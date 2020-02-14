США достигли договоренности с движением "Талибан"

Власти США и представители радикального движения "Талибан" достигли договоренности о семидневном перемирии, которое вступит в силу в ближайшее время. Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на источник. Успешное завершение этого периода может привести к официальному прекращению огня, началу межафганского диалога, и созданию условий для окончательного вывода американских войск из Афганистана. Ранее госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Марк Эспер встретились с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал возможное перемирие между США и "Талибаном". При этом дипломат добавил: "Мы вошли в Афганистан вместе и вместе выйдем. И мы должны придерживаться этого принципа с нашей точки зрения, поскольку немецкий контингент в Афганистане является вторым по численности".

Для достижения долгосрочного мира, подчеркнул Маас, необходимы внутриафганские мирные переговоры.

О том, что Вашингтон и "Талибан" могут объявить о достижении договоренности, американский лидер Дональд Трамп объявил в минувший четверг. Президент сказал, что США хотели бы вернуть домой своих военных. Вашингтон требует, чтобы талибы на деле продемонстрировали готовность снизить интенсивность боевых действий в Афганистане.