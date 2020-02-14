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Брюссельское бюро

Уход Аннегрет. Судят Сальвини. Бюджетная битва. «Трепло»

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 Андрей Бекетов
Уход Аннегрет. Судят Сальвини. Бюджетная битва. «Трепло»
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Euronews - Markus Schreiber
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Программу «О положении Союза» ведёт из Брюсселя Даррен Маккафри:

«Здесь, да и повсюду, на минувшей неделе пронёсся шторм, но вся Европа страдала от политических шквалов.

Прежде всего, в Германии, где Аннегрет Крамп-Карренбауэр решила уйти с поста лидера ХДС и отказаться от роли преемницы Ангелы Меркель. АКК она не собирается претендовать на должность канцлера в следующем году.

Это важное событие, которое следует за очень тяжелым для нее годом, когда она пережила политический скандал, ослабление поддержки и множество собственных оплошностей.

Вопрос сейчас, конечно, в том, кто ее заменит ...

В Ирландии лево-националистическая партия “Шинн Фейн” победила на выборах в прошлые выходные, положив конец господству двух центристских партий, которые правили государством на протяжении большей части его истории. И, как следствие, это означает, вероятно, прощание с Лео Варадкаром. Он пока - Taoiseach или ирландский премьер-министр.

Итальянский Сенат проголосовал на этой неделе за снятие неприкоснованности с Маттео Сальвини, чтобы он мог предстать в суде по обвинению в «задержании» 131 мигранта в июле прошлого года, когда он был министром внутренних дел. Тогда Сальвини распорядился не выпускать с корабля беженцев, и они провели в итальянском порту большую часть недели.

Он до сих пор не раскаялся:

«Я считаю, что я просто защищал безопасность, границы и достоинство моей страны. И я не думаю, что мне вынесут за это обвинительный приговор».

А теперь о битве, продолджавшейся в течение десятилетия между двумя гигантами, Еврокомиссией ЕС и этими людьми из Google... вы, возможно, слышали о них.

Американская компания доминировала в сфере торговли через интернет. Их спор закончился в суде. Я поговорил с технологическим журналистом Дженнифер Бейкер о том, что поставлено на карту:

«В Google отвергают обвинения в захвате рынка продаж. Они говорят, что мы, мол, конкурируем с Amazon, мы конкурируем с AliBaba и так далее. Но, конечно, Еврокомиссия не разделяет такого мнения крупнейшего в Европе поисковика. Именно им пользутся люди, чтобы выбрать подходящие варианты покупок. И если вы навязываете ваши услуги как предпочтительные, то вы оказываете определяющее влияние на рынок. Так что Google говорит: "нет мы не доминируем", а Еврокомиссия говорит: "да, вы это делаете".

Приготовьтесь к большой бюджетной битве. На следующей неделе лидеры ЕС соберутся здесь, чтобы обсудить, сколько ваших денег они должны отправить в Брюссель, и на что именно они должны быть потрачены.

(Это Даррен Маккафри обращается к гражданам ЕС).

Мы поговорили с некоторыми из вас, чтобы выяснить, какими, по вашему мнению, должны быть бюджетные приоритеты на следующие семь лет.

Мы посетили ферму в Бельгии, для которой приоритетом являются ассигнования на общую аграрную политику. Фермер Гийом Фастре говорит, что европейские субсидии обеспечивает выживание этого хозяйства и его работников:

«Наша ферма рискует исчезнуть без сегодняшней помощи. Помощь нужна для того, чтобы поддерживать сельское хозяйство, уважать наши человеческие права и окружающую среду в наших регионах, и обеспечивать нашу общую жизнеспособность».

Мы оставляем вас с очень сердитым ирландским евродепутатом, который на этой неделе в Страсбурге использовал очень непарламентский ирландский язык. Вы можете заткнуть свои ушки.

Представитель фракции Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера осудил признание Европарламентом Хуана Гуайдо в качестве лидера Венесуэлы, назвав его словом gobshite, которое в смягченной форме переводятся на русский как "трепло".

Председательстовавший немецкий правоцентрист осудил использование такой лексики и пригрозил евродепутату порицанием.

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