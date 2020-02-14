COVID19: инфекцию не остановить

Число зараженных COVID19 возросло за сутки на более, чем 5 000 человек и составило почти 64 тысячи зарегистрированных случаев, свыше 120 инфицированных скончались за истекшие 24 часа, таким образом, общее количество летальных исходов в Китае составило почти тысячу четыреста случаев.

В целях предосторожности в Пекине многие компании закрывают офисы с целью препятствовать распространению COVID19 AP Photo/Ng Han Guan Ng Han Guan

Пекин подчеркнул, что требуются объединение усилий, чтобы противостоять эпидемии, эти слова прозвучали в Берлине на встрече глав внешнеполитических ведомств КНР и ФРГ.

В ВОЗ тем временем говорят, что паниковать не стоит, и что резкий рост заболевших - следствие введения иных методик подсчета.

На эту тему на брифинге в Женеве высказался профессор Оливер Морган, директор департамента чрезвычайных ситуаций ВОЗ: "Я бы хотел призвать всех к сдержанности в том, что касается цифр заразившихся. Изменились методы подсчетов случаев распространения инфекции, и именно поэтому прозвучала цифра, что новых заболевших за сутки стало на 13 тысяч больше. Это не так. Есть случаи, когда диагноз подтвержден анализами, и есть случаи, когда диагноз ожидает подтверждения".

Тем временем в Азии круизный лайнер, которому был запрещен заход в порты трех стран из-за подозрения в наличии на борту заразившихся COVID19, в итоге смог пришвартоваться в Камбодже, всем пассажирам и членам экипажа сошли на берег.

Лайнеру Westerdam позволили войти в один из портов Камбоджи, по словам капитана, на борту судна заболевших нет AP Photo/Heng Sinith, аll rights reserved Heng Sinith

По словам профессора-эпидемиолога Айры Лонжини, заражение COVID19 может грозить как минимум двум с половиной миллиардам человек. Его слова приводит Bloomberg. По мнению соруководителя Центра статистики инфекционных заболеваний университета Флориды, "карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса, поскольку возбудителю инфекции уже удалось проникнуть за пределы Китая еще до введения изоляции".

Профессор Лонжини подчеркнул, что каждый инфицированный COVID19 передает в среднем двум или трем людям, это может привести к тому, что зараженным может оказаться не менее трети населения планеты.