PinchukArtCentre Prize: искусство принадлежит народу

В PinchukArtCentre открылась выставка произведений номинантов на соискание одноимённой премии - это общенациональная награда для молодых украинских художников.

Кураторы экспозиции отобрали и новые, и уже известные работы молодых мэтров.

Подробнее - в рассказе искусствоведа Александры Тряновой: "Это видение и эти темы выражают мироощущение именно молодых украинских авторов. Это абрис того искусства, которое будет формироваться на Украине в ближайшие пять лет. Разумеется, там есть тема военного конфликта на юго-востоке страны, там есть острые политические художественные памфлеты, там есть самые разнообразные дискурсы и кредо".

Но, с другой стороны, как отмечается, все работы и всех номинантов объединяет то, что сами кураторы в преамбуле назвали "образ мышления пост-майданного поколения в украинском искусстве".

В частности, как они замечают, это толерантность, активизм и неприятие физического насилия.

Даниил Ревковский - один из участников экспозиции: "На нас, на художников, очень повлиял конфликт на востоке Украины, мы начали формироваться как художники, наверное, с 2015-го года, мы начали делать выставки в том числе и на войне на Донбассе. О политических ситуациях, об экономических ситуациях и об экологических ситуациях".

Живущий в Макеевке, совсем недалеко от эпицентра военного конфликта, продолжающегося несколько лет, Дмитрий Старусев не мог, разумеется, не затронуть эту тему тоже: "Мне кажется, что мы еще ищем себя, и каждый номинант пытается сформировать новый язык. Как и я, в том числе. Мы стараемся работать с локальными контекстами, мы стараемся осмыслить происходящее на войне или в политике, но, как мне кажется, у нас пока недостаточно слов".

Имена лауреатов премии PinchukArtCentre станут известны в марте этого года. Обладатель главного приза получит 250 000 гривен, это чуть больше 9 тысяч евро. Сама выставка продлится до мая.