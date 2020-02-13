COVID19: ситуация продолжает ухудшаться

По последним официальным данным, в Китае число зараженных вирусом COVID19 превысило 48 тысяч человек, к сегодняшнему дню количество летальных исходов составило свыше 1 300 человек. Поправились чуть менее 3 500 инфицированных.

Пик эпидемии, как сообщало накануне The Associated Press со ссылкой на ведущего китайского вирусолога Чжун Наньшаня, еще не пройден, и ситуация с распространением COVID19 будет в ближайшее время только ухудшаться.

В Ухани, где началась эпидемия, был введен комендантский час, эту информацию передало радио France Info со сслылкой на своего корреспондента, находящегося в городе.

В США был выявлен еще один зараженный вирусом COVID19, этот человек был эвакуирован на прошлой неделе военно-транспортным самолетом из КНР, и в настоящее время он находится в карантине на базе ВВС страны в Калифорнии.

Минздрав Японии утром в четверг по центрально-европейскому времени обнародовал новые цифры инфицированных COVID19.

Общее число зараженных на круизном лайнере Diamond Princess достигло 219 человек, за сутки количество инфицированных увеличилось на 44 человека.

Среди заболевших - есть и сотрудник карантинной службы, работавший на судне.

Как заявила российская дипмиссия в Токио корреспонденту ТАСС, граждан РФ среди пассажиров круизного судна, у которых выявлен COVID19, нет.

Официальный Токио принял решение об эвакуации находящихся на борту лайнера всех пожилых людей.

Общее количество заболевших в результате заражением COVID19 на Японском архипелаге составляет 247 человек.