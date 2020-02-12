Майра Андраде: "Мне неудобно сравнение с Сезарией Эворой"

Кабо-Верде, маленькое государство в Западной Африке, издавна дарит миру большую музыку, впитавшую европейские, африканские и латиноамериканские традиции. Сегодня на международной арене страну ярко представляет Майра Андраде, в свое время замеченная великой [Сезарией Эворой](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0,%D0%A1%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F). В ходе европейского турне Майра, представляющая новый альбом, встретилась с нашим корреcпондентом._

"В моем альбоме я не хотела ограничиваться только традиционной музыкой Кабо-Веде, не стремилась я и к "афробиту". Мне хотелось найти промежуточное решение, которое стало бы моим собственным. У меня получилось, и я невероятно счастлива. Мой альбом называется "Манго", по названию самого солнечного из тропических фруктов. Я обожаю манго, он олицетворяет чувственную женственность", - признается Майра.

Певица родилась на Кубе в семье выходцев с Кабо-Верде, жила во Франции, Сенегале, Анголе и Германии. Настоящий космополит, сегодня она осела в Лиссабоне. Майра хорошо знает, что такое переезд, разлука, миграция, и поет об этом: "Я жила в Кабо-Верде в разные периоды, немного в детстве, потом в юности. Mне довелось жить и в других странах. Я считаю, мне повезло, ведь мой отец - дипломат. В мои 17 лет я в одиночестве отправилась в Париж. Там наконец поняла смысл многих песен из Кабо-Верде - о расставании, тоске, ностальгии и надежде на возвращение".

Майра Андраде поехала в Париж за мечтой. Ее первый альбом увидел свет в 2006 году, а тремя годами позже она выступала на одной сцене с Сезарией Эворой.

"Тогда наметилась тенденция сравнивать нас, говорить, что я была ее наследницей, хотя в то время Сезария Эвора была жива и выступала, - рассказывает Майра. - С одной стороны, мне льстили подобные сравнения, с другой, они ставили меня в неудобное положение, так как Эвора продолжала бороться за свою музыку и свое имя на мировой сцене. Я надеюсь сделать максимум для Кабо-Верде; наверное, не столько, сколько сделала Сезария Эвора, но все, что в моих силах! Хочу внести свой вклад в африканскую и мировую музыкальную культуру. Я не ограничиваюсь желаниями, я заставлю заговорить о своей стране далеко за ее пределами".

В конце прошлого года "морна", музыкальный стиль Кабо-Верде, был включен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Мадонна во время своего турне "Мадам Х" исполняет композицию на языке кабувердьяну; Майра побывала на ее концерте в Лиссабоне. "Мадонна всегда была большой поклонницей Сезарии Эворы, а Дино д'Сантьяго дал ей прекрасную возможность погрузиться в музыку Кабо-Верде через сообщество выходцев из моей страны в Лиссабоне. Я нахожу восхитительным присутствие в шоу Мадонны batucadeiras - женщин-барабанщиц из Кабо-Верде".

Майра Андраде в ближайшие месяцы даст концерты во Франции, Германии, Польше, Великобритании, Португалии, Бельгии и Люксембурге.