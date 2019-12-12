Морна - душа Кабо-Верде

Неповторимая Сезария Эвора не дожила до этого дня, но во многом это случилось именно благодаря ей. Морна - музыкальный стиль Островов Зеленого Мыса - включена в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Как самба для Бразилии, танго для Аргентины, румба для Кубы, морна является своего рода национальным достоянием Кабо-Верде. Лирические напевы о море, любви, расставании и возвращении домой - все это музыка жителей островов.

"Сколько себя помню, я всегда играл музыку, но никогда ради денег. Моя музыка всегда шла из души. И это делало меня сильнее, - говорит Армандо Тито, в прошлом гитарист Сезарии Эворы. - В нашей музыке мы часто говорим о расставании, но также о любви, о тех, кто остается ждать. Морна - это дух Кабо-Верде".

Сезария Эвора ушла от нас в 2011 году, но ее голос по-прежнему звучит, а музыка Кабо-Верде теперь по-праву считается частью мирового культурного наследия.