Турция и Сирия обмениваются ударами и угрозами

Командование сирийской правительственной армии заявляет о готовности ответить на любые атаки со стороны Турции. Такое сообщение было распространено после того, как турецкие военные сбили вертолёт ВВС Сирии. В Анкаре сообщают, что нанесли удары более чем по сотне целей, связанных с силами Башара Асада, уничтожили несколько танков и убили десятки военнослужащих.

Турция называет это ответом на гибель пятерых солдат в ходе артобстрела турецкого наблюдательного пункта в Сирии.

Режим получил в качестве ответа серьёзное наказание, особенно в Идлибе. Но этого недостаточно. Мы готовы продолжить операции. Чем больше они предпринимают атак против наших солдат, тем больше будет та очень и очень высокая цена, которую они заплатят. Реджеп Тайип Эрдоган президент Турции

Представители Москвы, Анкары и Дамаска тем временем пытаются наладить переговоры о ситуации под Идлибом. Российский президент Владимир Путин хотел обсудить этот вопрос по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Это подтвердили в Кремле.

Обстановка вокруг Идлиба обострилась в начале февраля, когда Анкара обвинила Дамаск в убийстве своих военнослужащих, заявила об ответных ударах и направила войска в этот район. Российское командование тогда настаивало, что турецкие бойцы погибли ночью, когда сирийская правительственная армия, ведущая наступление на Идлиб, обстреляла позиции противников Башара Асада.