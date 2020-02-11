Преображение выплюнутой жвачки

Уличный художник в Лондоне превращает выплюнутую прохожими жвачку в яркие миниатюры. 57-летний Бен Уилсон говорит, что разрисовал уже тысячи кусков, присохших к городскому асфальту.

Его творения можно заметить на пешеходном мосту Тысячелетия и в близлежащих районах.

"Я надеюсь, что превращаю бездумное действие в нечто положительное", — говорит он.

"И я рисую не самом мосту Тысячелетия, а на куске выброшенной здесь жвачки. Это важно, так как местные власти могут арестовать меня за нанесение уголовно-наказуемого ущерба. Но ведь человек, который выплюнул здесь свою жвачку, нанёс ущерб, а я превращаю этот мусор в искусство, это своего рода переработка отходов".

Бен Уилсон сотрудничает с галереями и художниками, чтобы заработать на жизнь. И отказывается за деньги разрисовывать жвачки. По его словам, он работает только с тем, что даёт ему городская среда.