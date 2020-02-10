Фигуранты дела "Сети" получили от 6 до 18 лет колонии

Приволжский окружной военный суд в Пензе осудил семерых фигурантов дела "Сети" на сроки от 6 до 18 лет заключения. Их признали виновными в "участии в террористическом сообществе". Сами подсудимые отрицают обвинения.

Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет колонии строгого режима, Илья Шакурский - 16 лет и штраф в размере 50 тыс. рублей. По версии следствия, именно Пчелинцев и Шакурский были организаторами террористического сообщества "Сеть".

Андрей Чернов осужден на 14 лет колонии строгого режима, Максим Иванкин - на 13 лет, Михаил Кульков - на 10 лет. Их также обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Василий Куксов, которого признали виновным в "незаконном хранении оружия", получил 9 лет колонии строгого режима. Арман Сагынбаев был осужден на 6 лет колонии общего режима. Ранее по делу "Сети" на 3,5 года колонии был осужден Игорь Шишкин.

Первым задержанным по делу "Сети" в октябре 2017 года стал студент Егор Зорин. После признательных показаний дело в отношении Зорина прекратили, но на скамье подсудимых оказались еще 11 человек.

Среди осужденных - несколько активистов анархистского и антифашистского движений. По версии следствия, они планировали свергнуть российскую власть при помощи терактов, для чего создали на территории нескольких российских регионов боевые ячейки.

Несмотря на признательные показания, подсудимые отрицают не только свою вину, но и само наличие организации "Сеть". По их словам, признания были даны под пытками со стороны сотрудником правоохранительных органов.

На прошлой неделе родители осужденных обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину.