Коронавирус: резкий рост числа заболевших

Свыше трех тысяч новых заболевших за сутки - такую статистику привел китайский минздрав в понедельник, добавив, что общее число зараженных превысило 40 тысяч человек.

В французском департаменте Верхняя Савойя в преддверии школьных каникул и наплыва отдыхающих власти предпринимают меры, чтобы после подтвержденных пяти случаев инфекции поставить преграды на пути распространения эпидемии.

На курорте, где отдыхали заболевшие, карантин объявлен в двух школах, которые посещал заразившийся ребенок.

Узнав о том, что количество инфицированных на территории страны увеличилось более, чем вдвое, премье-министр Франции Эдуар Филипп провел экстренное заседание кабмина AP Photo, all rights reserved

Генеральный директор национального агентства здравоохранения Франции Жером Саломон дополнил информацию о количестве инфицированных: "Имеются еще два случая вирусоносительства, связанные с этим очагом заражения. Одному человеку диагноз был поставлен в Британии, второму - на Майорке. Эти люди тоже останавливались в этом курортном шале".

Даже в ведущем НИИ вирусологии и инфекций, Институте Пастера, ученые не могут пока найти лекарственную молекулу, способную бороться с коронавирусом Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Francois Mori

Источником заражения стал британец, который подхватил инфекцию, будучи в Сингапуре. Он проживал в этом альпийском пансионе .

На утро понедельника за пределами Китая зарегистрированы более 360 случаев заражения.

Европейские правительства, в частности кабмин Соединенного Королевства, продолжают эвакуацию. Накануне в страну вернулись 105 британцев, им предстоит пройти двухнедельный карантин.

Отпускникам на круизном судне World Dream, стоявшем в порту Гонконга, в итоге разрешили после проведения анализов, которые оказались чистыми, сойти на берег.

Иная ситуация на Diamond Princess, лайнере. который стоит на карантинном приколе в грузовом терминале порта Йокогамы - там в общей сложности зарегистрировано свыше 130 зараженных, а всего на территории Японского архипелага количество выявленных вирусоносителей приближается к 200.

Количество заболевших на Diamond Princess увеличилось на 70 человек AP Photo, all rights reserved

Как передает ТАСС, состояние эвакуированных из Китая россиян - их 144 человека - удовлетворительное, температуры нет. Об этом сообщила в понедельник журналистам директор департамента здравоохранения Тюмени.