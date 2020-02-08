Коронавирус в Альпах: пять новых случаев заражения

Пять новых случаев заражения коронавирусом во Франции. Все заболевшие - четыре взрослых и один ребенок - подданные Великобритании. По заявлению министра здравоохранения Аньес Бюзен, их общий знакомый две недели назад вернулся из Сингапура. Вместе с ним они провели выходные во французских Альпах.

"Заболевшие и те, кто находился в тесном контакте с этим британцем - всего 11 человек - проживали в одном шале. В ночь на субботу их доставили в больницы Лиона, Сент-Этьена и Гренобля. Состояние их здоровья в данный момент не внушает опасений", - отмечает министр.

Французские и британские власти проводят совместную операцию по поиску тех, кто еще мог заразиться после общения с отдыхавшими в коммуне Контамин-Монжуа в департаменте Верхняя Савойя. Подключился и Сингапур: в отеле, где останавливался подхвативший коронавирус европеец, проходила профессиональная встреча, в которой участвовали граждане 94 стран.

Сейчас в зоне карантина в Карри-ле-Руэ на Лазурном берегу находятся 260 эвакуированных из Ухани французов.