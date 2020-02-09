Миссия к Солнцу: аппарат Solar Orbiter готов к запуску

В понедельник с мыса Канаверал во Флориде автоматический космический аппарат Solar Orbiter на ракете-носителе Atlas V отправится к солнцу. Запуск зонда пройдёт в рамках европейской миссии в сотрудничестве с NASA. К нему готовились 20 лет.

Главная цель новой экспедиции – изучение полярных областей Солнца, а также поиски истоков солнечной плазмы и заряженных частиц, а также понятие природы солнечного ветра.

Нам нужно узнать больше о том, как Солнце взаимодействует с нами на земле. Будь то электроника или астронавты на околоземных орбитах — мы все еще мало знаем о том, как на самом деле работает Солнце. А с помощью приборов, которые у нас есть на Solar Orbiter, мы сможем узнать об этом гораздо больше Майк Хили руководитель научных проектов ЕКА

Solar Orbiter оснащён десятью приборами.

Один из них — двойной телескоп стоимостью 100 миллионов евро, который будет использоваться для анализа магнитного поля на поверхности Солнца.

Сам зонд укрыт теплозащитным экраном, который должен будет выдерживать высокие температуры. Аппарат, как планируется, подлетит к звезде ближе, чем любой другой солнечный зонд до этого.

Мы приблизимся на расстояние в 42 миллиона километров, где температура достигнет 600 градусов Цельсия. Поэтому мы должны защищать его от солнца. Установленный теплозащитный экран будет оберегать зонд в течение полных десяти лет миссии. Конечно, иногда нам придется делать снимки. Для этого имеется шесть окон или вентиляционных отверстий, которые можно открыть Ян Уолтерс руководитель проекта Solar Orbiter

Планируется, что путь к Солнцу займёт два года, а на орбите аппарат должен пробыть около семи лет. Во время полета Solar Orbiter задействует силу гравитации нескольких планет. Запуск запланирован на 7:03 минуты по московскому времени 10 февраля.