Неудачей закончился запуск европейской ракеты «Вега» с космодрома Куру во Французской Гвиане. После зажигания второй ступени траектория подъёма начала смещаться, из-за чего оказалось невозможным вывести груз на заданную орбиту.

В результате оказался потерян военный спутник Объединённых Арабских Эмиратов. Руководитель полёта принёс официальные извинения клиентам за потерю груза.

Это первый неудачный запуск «Веги» за семилетнюю историю эксплуатации. Инженеры сейчас выясняют, что стало причиной сбоя.