Италия: время мимозы

На северо-западе Италии собирают ароматную мимозу. Солнечная, нежная, выносливая... Мимоза - один из символов отмечаемого восьмого марта Международного женского дня. Но до праздника еще месяц, а мимоза уже созрела - мягкая и солнечная зима создала идеальные условия для цветения.

Франко Фольярини, глава Cooperativa Agroflor: "В последние годы произошли климатические изменения. Вот они и способствовали такому раннему цветению, главным образом в феврале, а бывает, что и в начале января. Для нас это оборачивается рядом проблем: все меньше времени для сбора урожая, ну и есть сложности с продажей".

На холмах Себорги в провинции Империя хрупкие цветы собирают вручную, затем аккуратно упаковывают в коробки. Их отправят в цветочные лавки в другие регионы Италии, в ряд европейских стран и даже за пределы Старого Света. Последние пятьдесят лет местная экономика в значительной степени зависит от продажи мимозы.