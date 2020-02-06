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мир

Круиз на карантине: на Diamond Princess инфицированы еще 10 человек

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 Елена Караева
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К круизному лайнеру, пришвартованному к одному из грузовых терминалов порта Йокогамы, приблизиться могут лишь сотрудники "скорой помощи"
К круизному лайнеру, пришвартованному к одному из грузовых терминалов порта Йокогамы, приблизиться могут лишь сотрудники "скорой помощи"   -  
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Eugene Hoshiko
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Японский минздрав сообщил, что коронавирусом инфицированы еще 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, таким образом, число заразившихся на борту лайнера на утро четверга по центрально-европейскому времени составило 20 человек.

По сведениям российской дипмиссии, граждан России - а их на борту лайнера 24 человека - среди инфицированных нет.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Установлена личность человека, который стал источником заражения - это гражданин Китая, он сошел с Diamonf Princess еще 25 январяCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedEugene Hoshiko

Японские власти объявили карантин для всех, находящихся на Diamond Princess - это свыше двух с половиной тысяч пассажиров и 1 100 членов экипажа.

Лайнер поставлен на якорь в портовом терминале Йокогамы, куда запрещен доступ другим судам.

Приблизиться к Diamond Princess могут лишь сотрудники службы скорой помощи и иной медперсонал.

Доставкой на борт всего необходимого занимаются японские Силы самообороны (так официально именуется армия страны).

Карантин продлится по меньшей мере до 20-го февраля.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
На плохое самочувствие при заходе в порт Йокогамы пожаловались 273 человека, пока известны результаты анализов 31 из них, 20 были инфицированыCopyright 2020 The Associated Press. All rights reservedEugene Hoshiko

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