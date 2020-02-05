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Бизнес

Коронавирус "добавляет неопределённости" мировой экономике

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 Андрей Позняков
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Коронавирус "добавляет неопределённости" мировой экономике
Авторское право
Chiang Ying-ying/AP
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Вспышка коронавируса может оказать негативное влияние на мировую экономику. По словам главы Европейского центробанка Кристин Лагард, распространение инфекции добавляет неопределённости. Вспышку заболевания она поставила в один ряд с угрозой торговой войны между США и Китаем.

Эксперты отмечают, что коронавирус может снизить темпы экономического роста и в самой КНР. В Пекине, впрочем, не разделяют это беспокойство.

Эпидемия оказывает некоторое влияние на китайскую экономику, но оно весьма ограничено. Китай сохраняет средние и высокие темпы роста в последние годы. Это структурная тенденция. У нас высокая устойчивость, внутренний динамизм, огромный рыночный потенциал, который обеспечивают 1,4 миллиарда человек. Это не изменится из-за эпидемии.
Чжан Минь
посол Китая в ЕС

Китайский бизнес готовится тем временем к одному из важнейших для мировой промышленности событий — к выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне. В мероприятии ежегодно участвуют десятки тысяч людей со всего света, в том числе большие делегации из Китая. Организаторы выставки уже заявили, что в этом году всё пройдёт по плану, хотя они будут внимательно следить за новостями о коронавирусе и готовы предпринять комплекс мер для сокращения риска распространения заболевания.

В свою очередь, крупные компании меняют планы из-за коронавируса. Так LG Electronics отменила своё участие в MWC. Xiaomi, по некоторым данным, собирается отказаться от традиционного шоу-презентации своих новых телефонов. Как и Huawei, и ZTE, эта компания может направить в Барселону делегацию, в которую войдут преимущественно сотрудники европейских офисов.

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