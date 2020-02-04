Коронавирус в Евросоюзе

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Бельгии. Его привёз один из девяти граждан страны, репатриированных из китайского города Ухань, сообщило во вторник министерство здравоохранения. Случаи инфекции зарегистрированы также в Германии, Франции, Италии и Испании.

«Все страны-члены ЕС регулярно извещают друг друга о мерах, которые они уже предприняли, а это прежде всего информирование общественности, путешественников, медицинских работников и так далее, - сказала в Брюсселе исполнительный директор Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон. - Все страны имеют планы готовности. Этот вирус новый, многих его характеристик мы ещё не знаем, но мы учимся по ходу дела. Сейчас мы не можем делать прогнозы о том, сколько времени это займёт".

За рекордные 10 дней Китай построил больницу на тысячу коек в Ухани и приспособил конференц-залы и другие крупные помещения для приема большего количества пациентов.

По словам постпреда КНР в ЕС, её власти прилагает все усилия, чтобы сдержать распространение болезни:

«Мы должны быть в полной мере осведомлены о стоящей перед нами проблеме и адекватно реагировать на её изменение, - сказал Чжан Минь. - Правительство КНР предпринимает неустанные усилия для окончательной ликвидации этой эпидемии».

Европейские ученые предполагают, что носителем вируса изначально была летучая мышь, которая передала его животному другого вида, а оно, в свою очередь, заразило людей на рынке морепродуктов в Ухани.

Глава комитета по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Европарламента считает, что ЕС больше не может закрывать глаза на низкие фитосанитарные стандарты в Китае:

«Система контроля над тем, что едят китайцы, сегодня полностью устарела, - сказал Паскаль Канфэн. - Европейцам практически не разрешают проверять товары, которые Китая им экспортируют, в том числе продукты питания и животных для употребления в пищу. Думаю, нам нужно изменить такой порядок. Может быть, не завтра, но в среднесрочной перспективе, Китай сам больше не сможет функционировать с санитарно-продовольственными скандалами, которые случаются каждый год".

Европарламент рекомендовал министрам здравоохранения ЕС собраться на экстренное совещание по координации усилий. Депутаты призвают обеспечить беспрепятственный допуск в Китай представителей Всемирной организации здравоохранения, чтобы те могли лучше наблюдать за ситуацией с коронавирусом.