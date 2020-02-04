Коронавирус: десятки новых жертв

В Китае количество летальных исходов в результате заражения коронавирусом утром во вторник составило 425 человек, это на 63 смерти больше, чем накануне, количество зараженных выросло более, чем на три тысячи человек и составило свыше 20 тысяч инфицированных.

В Европе тем временем после национальных перевозчиков Франции, Германии, Финляндии и ряда других стран, полеты в Китай приостановило и руководство "Чешских авиалиний".

Граждане стран континента, которые были эвакуированы из КНР, должны пройти двухнедельный карантин, таков инкубационный период нового заболевания.

Накануне стало известно, что результаты анализов француженки, госпитализированной сразу после репатриации в одну из марсельских больниц, показали отрицательный результат.

В руководстве Всемирной организации здравоохранения полагают, что прежняя система оповещения и профилактики перестала отвечать нуждам времени.

Вот что заявил в понедельник вечером генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "Слишком долго мы ориентировались на отжившие уже нормы и тратили деньги без счета, а когда эпидемия заканчивалась, мы обо всем забывали, не думая о превентивных мерах".

По мнению специалистов, Китай действует, точно следуя пока существующим рекомендациям ВОЗ - тратя колоссальные человеческие и финансовые ресурсы, чтобы остановить распространение эпидемии.

Пекинские власти используют в том числе и возможности армии. С их точки зрения - о ней сообщает ТАСС - доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией, вспышка которой была зарегистрирована 17 лет назад.