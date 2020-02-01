Коронавирус: Китай просит ЕС о помощи

Власти Китая обратились к Евросоюзу с просьбой ускорить доставку медицинских принадлежностей для борьбы с новым коронавирусом.

А финансовые и таможенные ведомства страны отменили пошлины, налог на добавленную стоимость и потребительский налог на импортную продукцию, которая используется в борьбе с распространением заболевания. К товарам соответствующей категории относятся химические препараты, средства для дезинфекции, защитные маски, костюмы и прочие принадлежности, машины скорой помощи, спецтранспорт для санитарно-эпидемиологических станций. Решение распространяется на товары, ввезенные в КНР с 1 января по 31 марта. В случае если пошлины и налоги за этот период уже уплачены, власти страны готовы оформить их возврат. Кроме того, упомянутые грузы будут пользоваться приоритетом при прохождении таможни.

В телефонном разговоре с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен председатель госсовета КНР Ли Кэцян попросил все страны ЕС об оказании срочной помощи и заявил, что Пекин готов предоставлять европейской стороне и всем международным партнёрам всю необходимую информацию, касающуюся внутренней ситуации в КНР.

По последим данным, вспышка вызванной вирусом пневмонии унесла жизни свыше 250 человек, около 12 тысяч заболели. Помимо КНР, случаи заражения выявлено еще в 23 странах, в том числе России.

Многие страны мира проводят эвакуацию своих граждан из города Ухань и провинции Хубэй.

Между тем в Австралии общее число инфицированных достигло 12 человек и премьер-министр Скотт Моррисон объявил о введении временного запрета на въезд в страну нерезидентов, побывавших в последние дни в КНР.