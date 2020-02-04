Директоров белорусских сахарных заводов задержали за продажу сахара в РФ "по бросовым ценам"

Директоров всех белорусских сахарных заводов задержали за продажу сахара в Россию "по бросовым ценам". Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", — цитирует президента агентство БЕЛТА.

Лукашенко пообещал, что в ближайшее время КГБ "подробно расскажет об этом деле", добавив, что "сладко задержанным точно не будет".

Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому Александр Лукашенко Президент Республики Беларусь

На прошлой неделе стало известно, что в Республике Беларусь за несколько дней пропали директора всех четырех сахарных заводов страны. Позже генпрокурор страны Александр Конюк подтвердил, что ведется следствие по "сахарному делу".

Его фигурантами стали директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Сообщалось даже, что для задержания Прудника и Криштаповича пришлось развернуть самолет, который летел из Минска в Мюнхен.