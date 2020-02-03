Голландские монахи подключились к научному проекту

_Как голландское аббатство Notre-Dame de Koningshoeven помогает улучшить управление водными ресурсами в европейской промышленности и агросекторе? Программа Futuris приглашает разобраться. _

... Восточная Голландия. В этом месте монахи Oрдена Цистерцианцев начали варить пиво еще в 1884 году. Сегодня местная пивоварня производит около 145 тысяч гектолитров пенного напитка в год. У налаженного бизнеса есть экологическая цена: предприятие ежечасно производит 15 кубометров сточных вод. Брат Исаак рассказывает: "Мы молимся 7 раз в день. Начинаем в 4 часа утра, благодарим Бога за его творение, за красоту и чистоту. Мы осознаем, что вовлечены в производство, которое загрязняет окружающую среду. Поэтому наша цель - позволить сточной воде вернуться в природу. Но для этого ее необходимо очистить. Наша конечная задача - превратить сточные воды в питьевую воду, в воду, пригодную для употребления".

Местная теплица с ее двумя сотнями видами растений может ежедневно очищать до 438 кубометров сточных вод. Ее перегоняют через корни растений, помещают в специальные резервуары, где три тысячи видов бактерий активно занимаются очисткой. В перспективе здесь планируют также извлекать из сточных вод растворенные углеродные, азотные и фосфорные элементы.

Euronews

Истван Коллер, советник по оптимизации управления водными ресурсами, уточняет: "То, что мы здесь развиваем, можно назвать номером "люкс" для бактерий. Да, мы хотим, чтобы они чувствовали себя комфортно и выполняли свою работу, очищая воду".

Усилия голландского монастыря - часть Европейского исследовательского проекта NextGen, нацеленного на улучшение управления водными ресурсами. С тем, чтобы сделать их полноценным звеном циркулярной экономики. Специалисты ищут и новые технологии, и новые бизнес-модели. Инженер Йорс Фринс приводит пример: "Мы рассматриваем самые разные сценарии - это и повторное использование воды, и восстановление из воды энергии (тепла или, к примеру, биогаза), и выделение из сточных вод питательных элементов".

Euronews

На востоке Нидерландов действует еще одна теплица, входящая в 10 демонстрационных площадок проекта. Ежегодно здесь производится свыше 4 тысяч тонн коктейльных помидоров. Закрытая, полностью герметичная система фильтрации и опреснения гарантирует, что вода для полива качественно очищена и несет растениям питательные вещества. Основным источником орошения для агроплощадки в 9,5 гектаров остается дождь, а не подземные воды с растворенными в них солями.

Гуус Мейс, консультант по оптимизации водопользования, поясняет: "В дождевой воде мало натрия, элемента, который растения не используют. Если дождевой влаги недостаточно, мы задействуем проточную воду, предварительно ее опреснив".

Исследователи ЕС ищут возможности для очистки и повторного использования каждой капли воды, идет ли речь о дожде, грунтовых или сточных водах.