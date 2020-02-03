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Проект Devise даст толчок росту регионов

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Проект Devise даст толчок росту регионов
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Европейские технологические компании помогают местному бизнесу развивать межотраслевое партнерство: в этом - суть проекта Devise, который патронируется Евросоюзом и объединяет в общей сложности 9 европейских регионов.

Руководитель проекта Хосе Мануэл Сан Эметерио рассказывает: "Модель, на которую мы опираемся в проекте Devise, можно взять на вооружение, где угодно. У нас в проект вовлечены только 9 регионов, так как он имеет финансовые и временные ограничения. Но разработанная модель, повторюсь может быть использована и в других местах - там, где предприниаметли заинтересуются этой концепцией.

Мы думаем, что проект Devise может послужить примером для других регионов, подоткнуть их к цифровой трансформации, чтобы в итоге повысить конкурентоспособность местного бизнеса.

Участие в такой программе очень интересно, так как с ним вы получаете доступ к самым разным культурам. И я говорю не только об общей культуре, но и о культуре предпринимательства, малого бизнеса. Мне приятно наблюдать за тем, насколько мы в Европе все разные , но одновременно я вижу, насколько схожи наши проблемы".

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