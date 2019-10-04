Малый бизнес ЕС оформляет права

Кража идей, копирование - один из самых больших страхов предпринимателей. Действительно, защита интеллектуальной собственности необходима для успеха бизнеса независимо от его размера.

Румынская инновационная фирма благодаря помощи ЕС смогла опередить конкурентов, сохранив свои нематериальные активы. Компания специализируется на технологиях, связанных с интернетом вещей.

"Запатентовав наши разработки, мы смогли подтвердить их эксклюзивность на румынском рынке", - объяснил Разван Унгурелу, менеджер проекта в SYSWIN Solutions. - Это привело к увеличению продаж, ведь мы гарантировали клиентам качество и уникальность".

Компания в числе прочего разработала уникальную систему мониторинга агроплощадей; в режиме реального времени она предоставляет данные о погодных условиях, водоснабжении или состоянии почвы. Разработчик собирался вывести новинку на международный рынок и обратился в европейскую службу поддержки интеллектуальной собственности (European IP Helpdesk).

"Их услуги помогли нам выйти на международный уровень, понять ситуацию на зарубежных рынках, сделать себе имя", - рассказал Разван Унгурелу.- И самое главное, мы смогли установить коммерческую ценность нашего продукта, системы SysAgria".

Подсчитано, что у компаний, особенно малых, защищающих свою интеллектуальную собственность, доходы вырастают на треть. Однако пока лишь 9% европейских малых предприятий инвестируют в защиту авторских прав. Почему?

Мы задали этот вопрос одному из послов Европейской службы поддержки интеллектуальной собственности в Румынии. Профессор Александру Марин пояснил: "Часто предприниматели рассматривают защиту интеллектуальной собственности как расходную статью, а не как инвестицию. Они мало знают о других способах защиты нематериальных активов, таких как закрепление авторских прав, товарного знака".

Профессор объясняет свою роль посла Европейской службы так: "Наша задача - помочь предпринимателям понять ценность интеллектуальной собственности и монетизировать ее".

Интервью с экспертом Александру Марин

Euronews: "Насколько важно для бизнеса, особенно небольшого, принять меры для сохранения своих прав в сфере интеллектуальной собственности?"

Александр Марин: "Для всех компаний, организаций важно правильно управлять своей интеллектуальной собственностью, поскольку это гарантирует им повышение качества работы, сохранение целостности, активизацию конкурентоспособности, место на рынке".

Euronews: "Компании, защищающие свою интеллектуальную собственность, более конкурентоспособны?"

Александру Марин: "Когда вы заботитесь о своей интеллектуальной собственности, ваша конкурентоспособность возрастает; связь между этими явлениями проста и очевидна. Хочу еще раз важность вложения средств в защиту своих прав и наработок. Это не просто расходы, это инвестиции в будущее".

Euronews: "Как компании, которые хотят лучше защитить свою интеллектуальную собственность, могут связаться с вашей структурой?"

Александру Марин: "Европейская служба технической поддержки интеллектуальной собственности основана на сети послов, и я - один из них. В Румынии нас, послов, трое, мы условно разделили страну на три региона. Мы работаем непосредственно в связке со "своими" компаниями, наша миссия - поддерживать их, способствовать углублению их знаний о защите интеллектуальной собственности и ее капитализации".

Цифры и факты:

Только 9% малых и средних предприятий в ЕС защищают свою интеллектуальную собственность. Для сравнения, 40% крупных компаний делают это на регулярной основе.

Это связано с тем, что малый бизнес не всегда имеет доступ к необходимым процедурам; иногда предприниматели считают патентование и другие способы защиты слишком дорогими.

Европейская служба поддержки интеллектуальной собственности помогает компаниям управлять своими наработками и открытиями и монетизировать их. Три специальные службы ЕС бесплатно консультируют малые и средние группы, работающие на рынках Китая, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Полезные ссылки:

Европейская служба поддержки интеллектуальной собственности

Послы европейской службы (Helpdesk)