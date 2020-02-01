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Великобритания

"Евросоюз, мы уже скучаем по тебе!"

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 Ирина Шелудкова
"Евросоюз, мы уже скучаем по тебе!"
Авторское право
AP Photo/Scott Heppell - SCOTT HEPPELL
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"Евросоюз, мы уже скучаем по тебе!" — под таким лозунгом противники "брексита" вышли на улицы городов Шотландии.

В Эдинбурге манифестация состоялась у здания шотландского парламента. Здесь органзатором акции выступило движение "Да", призывающее к независимости региона от Соединённого Королевства. На референдуме в 2016 году 62% процента жителей Шотландии проголосовали против "брексита" и выразили желание остаться в составе ЕС.

Между тем в Глазго сторонники "брексита" праздновали официальный развод с Брюсселем.

А Северной Ирландии к зданию регионального парламента в Белфасте пришли около 50 сторонников "брексита" и скромные масштабы празднования говорят о тревоге, которую местные жители всё ещё испытывают по поводу гарантий прозрачности границу между севером и югом Ирландии.

"Сейчас мы чувствуем себя прекрасно, потому что процесс "брексита" завершился. Но я думаю, что ещё придётся решать проблемы, в том числе установление границе по Ирландскому морю. Но мы как-нибудь разберёмся", — уверен пенсионер Томас Гловер.

Противники"брексита" выразили свой протест на небольшой манифестация вдоль границы.

А перед политиками теперь стоит задача за 10 месяцев согласовать сложные торговые вопросы.

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