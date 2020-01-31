Под обрушившей кровлей стадиона в Петербурге может находиться один рабочий

Под завалами обрушившейся при демонтаже кровли спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Санкт-Петербурге может находиться один рабочий, сообщило МЧС РФ.

"Предположительно, под завалами может находиться один рабочий. МЧС России проводит поисково-спасательные работы", - сказали в ведомстве.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что при обрушении есть пострадавшие. На видеозаписи обрушения, опубликованной изданием "Фонтанка.ру", видно, что в ходе демонтажных работах один рабочий, находившийся на крыше, при обрушении не успел зацепиться за строительное оборудование и упал.

Как сообщала пресс-служба "СКА Арена" (проводит реконструкцию), в пятницу работники компании начали демонтаж аварийной кровли комплекса (мембраны). По плану производства работ должны были быть перерезаны 112 вант, которые крепят крышу к железобетонному кольцу.