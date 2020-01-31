Французский итальянец Европарламента

После выхода Великобритании из Евросоюза 73 депутата-британца покидают Европарламент. Их места займут парламентарии из других стран. Так, Испания и Франция получают 5 дополнительных мандатов, и это играет на руку французскому президенту-центристу Эммануэлю Макрону.

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес встретилась с одним из новых депутатов итальянцем Сандро Гози и поговорила с ним о вызовах, которые стоят сегодня перед Европой.

Сандро Гози, евродепутат:

Вот, посмотрите: это газета итальянских ультраправых. Они представили меня в образе Наполеона и подписали: "Вперёд, синие!" Так поддерживают своих футболистов французы. Они называют меня предателем, потому что я болею за французскую сборную.

Разногласия Гози с частью его соотечественников выходят далеко за пределы футбольной тематики. Бывший министр по европейским делам итальянского правительства покинул внутриполитическую арену, где, по его словам, ему больше не было места. Он присоединился к центристскому списку партии французского президента Эммануэля Макрона.

Сандро Гози, евродепутат:

_ - Этим переходом я сделал поистине европейский выбор. Я считаю, что мы находимся здесь, чтобы представлять граждан Европы. С 1979 года граждане Европы могут голосовать и быть избранными в другой стране. Этого пока никто не сделал, или мало кто сделал. Я хочу внедрить этот новый способ заниматься политикой - так сказать, транснациональной, европейской политикой. Нам нужно создать общеевропейское политическое движение_.

С приходом после "брексита" новых депутатов, баланс политических групп в Брюсселе и Страсбурге претерпит изменения. Макроновцы получили ещё два места. Гози говорит, что уже только за это он благодарен "брекситу".

Сандро Гози, евродепутат:

Я считаю, что "брексит" - историческая ошибка. Это очень плохое решение, но мы должны уважать это, потому что в конце концов британский народ уже дважды - сначала на референдуме, а затем на всеобщих выборах - высказался в пользу выхода. Я сожалею об этом, но я должен это решение уважать. А хорошее для меня лично в этом то, что я становлюсь депутатом Европейского парламента, а я убеждённый европеец. Это то, что я всегда хотел делать: работать там, где создаётся европейская демократия.

Построить Европу, которая нам нужна, а не покидать её Сандро Гози евродепутат

Отвечая на вопрос о том, может ли Европа обновиться после многолетнего кризиса и кажущегося бездействия, Гози вновь демонстрирует, что разделяет позицию той политической силы, которую он сейчас представляет:

Я вижу практическое отсутствие Объединённой Европы в тех областях, в которых мы больше всего в ней нуждаемся. Нет объединённой европейской внешней политики даже при решении важнейших глобальных проблем. И это именно то, что нужно наращивать.

Если сегодня мы критикуем Европу по этим вопросам, то это именно потому, что присутствия Европы при их решении не ощущается. Евросоюз должен найти свое новое направление, он должен найти новый смысл своего существования. Я думаю, что есть так много проблем, с которыми не могут справиться национальные государства.

А возвращаясь к "брекситу", я думаю, что реальный способ вернуть себе контроль над происходящим - это построить Европу, которая нам нужна, а не покидать её.