Коранавирус в Европе. Эвакуация из Ухани

В странах Европы зафиксированы новые случаи заражения пневмонией, вызванной китайским коронавирусом. В Швеции заболела женщина, недавно побывавшая в городе Ухань.

Выявлены два случая заражения в Великобритании. В Лондон из Ухани тем временем вернулась группа эвакуированных британцев. Власти страны заявляют, что британские медики хорошо подготовлены к борьбе с коронавирусом нового типа.

Главный санитарный врач Англии профессор Крис Витти отметил: "Мы знаем, что показатель смертности составляет 2%, но это значит, что 98% выздоравливают. Основываясь на имеющихся у нас данных можно пока говорить, что большинство заболевших поправятся, у многих заболевание будет протекать в относительно лёгкой форме".

Во Франции на данный момент известно о шести заболевших, а в департаменте Буш-дю-Рон приземлился самолёт с эвакуированными из Китая французами. Всех прибывающих из Уханя ждёт двухнедельный карантин.

В крупнейшем аэропорту Германии "Франкфурт-на-Майне" также всё готово для встречи эвакуированных.

Министр по социальным вопросам федеральной земли Гессен Кай Клозе сообщил: "В воздушной гавани действуют международные нормы здравоохранения, которые обязывают нас принимать специальные меры. У нас есть вся необходимая инфраструктура, чтобы должным образом реагировать в случае прибытия пассажиров с инфекционными заболеваниям".

В Италии, где подтверждены два случая заболевания, правительство объявило о введении режима чрезвычайного положения сроком на полгода.

Всего в мире общее число зараженных новым коронавирусом превысило 9800, более 200 человек умерли.