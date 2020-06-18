La Mer: модный адрес Дубая

La Mer - один из самых ярких прибрежных районов Дубая. Там вы встретите уличных художников, модные рестораны и парки развлечений, где можно прыгать, плавать и заниматься серфингом.

Первая остановка - пляж. Здесь вы можете арендовать - на пару часов или на целый день - лежак или даже специальный домик с собственным душем. Обязательно попробуйте и здешнее мороженое - в La Mer предлагают в том числе и редкие, многосложные ароматы.

Рами Халави из магазинчика iSCREAM показывает разнообразие ассортимента: "Здесь, в iScream, мы немного с приветом и вкусы мороженого у нас такие же, немного сумасшедшие - есть и карри, и кетчуп, и чили с шоколадом, все, что угодно".

В самом сердце квартала вас ждет аквапарк Laguna: проверьте свою смелость на горках с неожиданными поворотами и протестируйте 180-градусной волновой тренажер Flowrider.

Хотите еще больше воды и еще приключений? Отправляйтесь на пляж - здесь действуют два центра водных видов спорта с огромным выбором развлечений. Исследовать побережье можно на гидроцикле. С наступлением вечера стоит позаботиться о столике с видом на закат в одном из самых модных заведений курорта Ресторан Masti славится своими коктейлями и современной индийской кухней (на хинди masti означает шалость; одним из фирменных блюд этого места является курица- тандури). Подкрепитесь и готовьтесь продолжить путешествие по кварталу!

Поскольку жизнь здесь не замирает и ночью: к вашим услугам - кинотеатр в ретростиле, неподражаемые уличные артисты и головокружительные праздники и сезонные фестивали.