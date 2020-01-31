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мир

Британский флаг спущен

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 Ирина Шелудкова
Британский флаг спущен
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AFP
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В истории Евросоюза открывается новая глава, без участия Великобритании. Брюссель и Лондон оформили развод и британский флаг у здания Европарламента вечером в пятницу был спущен. Другие европейские институты тоже начали убирать государственную символику Соединённого Королевства.

И если стороны договорились об условиях "брексита", то характер будущих отношений всё ещё предстоит выяснить.

В понедельник ЕС и Великобритания представят свои позиции для подготовки переговоров о торговом соглашении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет наилучшим образом наладить партнёрство с Соединённым Королевством, но оно никогда не будет таким же полноценным как членство в ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсорн выразил уверенность, что "брексит" — это момент для настоящего национального обновления и изменения.

Переходный период продлится до 31 декабря этого года.

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