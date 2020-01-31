"Макдоналдс": 30 лет в России

31 января 1990 года в центре Москвы выстраивается очередь, бесконечная даже для привыкшего стоять за всем подряд часами советского человека. В Москве открылся первый в истории Советского Союза иностранный ресторан – "Макдоналдс". Там за рубли подают заморские блюда, гамбургеры и картофель фри.

Галина Полонская, Euronews: "Это была очередь в портал, через который можно было перенестись на диковинный Запад, только за первый день здесь поело более 30 тысяч человек, абсолютный рекорд. Привыкшие к тотальному дефициту советские граждане постоянно спрашивали улыбчивых продавцов когда же закончатся гамбургеры, и отказывались верить, что гамбургеров хватит на всех".

Регина Черепкова: "Вдруг повеяло каким-то новым воздухом. "Макдоналдс", это же "Макдоналдс"! Это какая-то западная история, которая какая-то невероятная, и вот за этим невероятным все стояли".

В тот день Юнна простояла в очереди 8 часов.

Юнна Рогачева: "Ложечки из "Макдоналдса" розового цвета я хранила лет 20. У нас в жизни не было в нашей палитре такого цвета".

Ирине было 8 лет. Она, как и все советские дети, привыкла стоять в очередях. В ту историческую очередь она попала благодаря родственникам, которые приехали в гости в Москву.

Ирина Жукова: "Заходим и все! Думаю все, вот сейчас оно случится, счастье. На тот момент, мне кажется, это был самый вкусный запах в моей жизни, потому что я никогда такого запаха не чувствовала. Где же мой гамбургер? Мне больше не было интересно ничего, все эти булки... Мне нужно было это слово попробовать. И я попробовала. Это было самое вкусное, что я ела на тот момент, как мне показалось".

Регина Черепкова: "Никто же не знал, как это есть... У всех это куда-то ползло, выскальзывало. Какие-то скользкие соленые огурчики... И очень сложно было вкус почувствовать, потому что задача была как-то запихнуть это все в рот".

27 тысяч кандидатов откликнулись на объявление в газете о наборе в иностранный ресторан. И только 630 туда попали. Карина Погосова и Светлана Полякова, которые сделали в "Макдоналдс" карьеру, до сих пор помнят то собеседование о приеме на работу и тех клиентов.

Карина Погосова, старший вице-президент "Макдоналдс" в России по развитию, франчайзингу и IT: "В то время это были странные вопросы. Нас спрашивали: "Можете ли вы 4 часа улыбаться? Можете ли вы пробежать стометровку? Вы готовы без перерыва обслуживать гостей?"

Светлана Полякова, директор по связям с общественностью, "Макдоналдс" в России: "Прийти сюда, увидеть эту атмосферу, поесть этой вкусной еды и получить такое быстрое, дружелюбное обслуживание... Это, конечно, был культурный шок".

Тогда, в 90-е "Макдоналдс" на Пушкинской был не фастфудом, а рестораном, куда любили захаживать даже звезды эстрады. Гости столицы шли осматривать эту достопримечательность после, а иногда даже и до Красной Площади. Многие увозили с собой яркие упаковки и пластиковые ложечки, чтобы показать домашним отблески Запада.